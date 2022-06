LIVE | Oranje op weg naar ruime zege op Rode Duivels, Memphis en Dumfries scoren na rust

Derby der Lage Landen telt exact 500 goals: dit is de belangrijk­ste, de mooiste en de lelijkste

Morgen is er weer een Derby der Lage Landen. Nederland en België staan onderling op precies 500 goals in hun lange, rijke historie. Wat valt er allemaal over die doelpunten te zeggen? En de vraag: moest er eigenlijk niet allang sprake zijn van 501?

2 juni