LIVE play-offs | Almere City heeft eindelijk doelpunt te pakken, maar FC Eindhoven maakt razendsnel gelijk

FC Eindhoven won eerder deze week met 1-0 van Almere City en deed daarmee goede zaken in de eerste ronde van de play-offs om promotie naar de eredivisie. De vraag is nu er in de return in Flevoland gaat gebeuren. De winnaar neemt het in de halve finale op tegen Willem II of VVV-Venlo. Vanaf 20.00 uur volg je hier de belangrijkste ontwikkelingen.