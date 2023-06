LIVE play-offs | Houdt Sparta Europese droom in leven of kan FC Utrecht nog stunten op Het Kasteel?

Bas Dost zit vanavond voor FC Emmen voor de tv, maar heeft met FC Utrecht andere prioritei­ten

Uitgesloten valt het allerminst dat Bas Dost, die vandaag 34 jaar is geworden, komend seizoen weer spits is van zijn eerste voetballiefde FC Emmen. Wat vaststaat: eerst wil hij, fit en wel, FC Utrecht aan een Europees ticket helpen. Morgen treft die club eredivisie-verrassing Sparta in de play-offs. ,,Ik ben nog niet klaar hier.”