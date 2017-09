LIVE: PSV leidt soeverein; alles of niets in Utrecht?

Onthutsend zwak Feyenoord lijdt thuisnederlaag tegen NAC

0:15 Liefst 601 dagen hield Feyenoord in de competitie en het bekertoernooi een ongeslagen status in eigen huis. Maar de landskampioen verslikte zich in de volle Kuip opeens in promovendus NAC (0-2).