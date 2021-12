LIVE | PSV loopt na rust uit op FC Utrecht: Mwene maakt zijn eerste

PSV neemt het vanmiddag in eigen huis op tegen FC Utrecht. De Eindhovense nummer drie van de eredivisie zal aan de bak moeten tegen de nummer vier: Utrecht won eerder dit seizoen al van Ajax en Feyenoord. Volg het duel hieronder in ons liveblog. Bekijk hier de stand in de eredivisie