LIVE | RKC en PEC jagen in tweede helft op kostbare punten in degradatiestrijd

ADO-trai­ner Rankovic kijkt uit naar tactische strijd met Vitesse: ‘Wordt een mooi schaakspel’

16 oktober ADO Den Haag neemt het, twee weken na de gewonnen uitwedstrijd tegen VVV, zondagmiddag in Den Haag op tegen Vitesse. En die ploeg maakt tot nu toe indruk in de eredivisie. Onder de nieuwe trainer Thomas Letsch spelen de Arnhemmers leuk voetbal, in een opstelling die we in Nederland op het hoogste niveau niet vaak zien: 5-3-2.