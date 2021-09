LIVE | RKC met Bel Hassani en Lutonda op bezoek bij Heracles

• Heracles ontvangt RKC Waalwijk

• Arbiter Bas Nijhuis is de scheidsrechter in Erve Asito

• Volg al het (internationale) voetbal ook ons live voetbalcenter.

• Check hier de uitslagen, het programma en de stand in de eredivisie.