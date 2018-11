LIVE | Roord vervangt Groenen bij beslissende play-off Oranje

Dilrosun snapt weinig van opmerkin­gen Hertha-coach: ‘Ik blijf gewoon normaal doen’

16:27 Javairo Dilrosun (20) kan alleen maar raden waarom zijn trainer Pal Dardai bij Hertha BSC afgelopen weekend zo kritisch was over zijn eerste uitverkiezing voor Oranje. ,,Misschien wil hij mij scherp houden of is hij bang dat ik ga zweven. Maar dat is niet het geval hoor. Ik blijf gewoon normaal doen hoor en hard werken. Ik zal hem het volgende week wel even vragen,” zegt de Amsterdamse aanvaller.