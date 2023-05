LIVE | Rotterdam maakt zich klaar voor de huldiging, plein voor stadhuis is vol

Spelers FC Utrecht en RKC houden in slotminuut benen stil uit protest, ‘bekergooi­ers’ krijgen stadionver­bod

De competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk is zaterdag alsnog uitgespeeld. Scheidsrechter Ingmar Oostrom had het duel in lijn met de aangescherpte regels van de KNVB tot twee keer toe stilgelegd nadat er bekers op het veld waren gegooid.