LIVE | Siem de Jong breekt de ban voor Heerenveen, Achilles - DVS ‘33 hervat

‘Juventus wil via Raiola hengel uitgooien naar Ryan Graven­berch’

Ajacied Ryan Gravenberch staat bovenaan het verlanglijstje van Juventus, als directe aanwinst in de aanstaande transferwinter of anders komende zomer. Dat meldt La Gazzetta dello Sport. Juve zoekt acute versterking voor het middenveld en de Italiaanse topclub hoopt die nu te vinden via Gravenberchs zaakwaarnemer Mino Raiola, vriend aan huis in Turijn.

13:33