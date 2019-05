LIVE | Slordigheid troef, wordt het nog spannend in Galgenwaard?

Slechts één keer haalde winnaar play-offs de poulefase van de Europa League

15:52 Het halen van de play-offs voor Europees voetbal is prachtig. Het spelen ervan vaak een gemengd genoegen. Het winnen loopt meestal uit op een drama. Het verpest de voorbereiding op je nieuwe seizoen en de kans dat je de groepsfase van de Europa League haalt, is marginaal. In de afgelopen tien jaar slaagde alleen FC Utrecht daarin.