LIVE | Slot zet Jahanbakhsh op de bank bij Feyenoord tegen oude bekenden van AZ

Johan Derksen sloeg aanbod Go Ahead Eagles af: ‘Financieel was het ook niet aantrekke­lijk’

Go Ahead Eagles heeft drie jaar geleden een serieuze poging gedaan om Johan Derksen te strikken als algemeen directeur. De voetbalanalist van Veronica Inside, die in de jaren 60 in de jeugd speelde bij de club uit Deventer, liet echter weten niet die ambitie te hebben.

5 november