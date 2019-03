LIVE | Stelt ADO de punten veilig in Doetinchem?

Advocaat hekelt kunstgras in Almelo: ‘Voetballen doe je op gras’

17:55 Heracles Almelo presenteerde zich als grote dwarsligger in de onderhandelingen over kunstgras in de veranderagenda van de eredivisie. Trainer Dick Advocaat van FC Utrecht, Heracles’ tegenstander morgen, is helder. ,,Ik heb liever dat het kunstgras weggaat. Voetballen doe je op gras.”