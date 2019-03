LIVE | Tijd begint te dringen voor tiental NAC

Arie Haan: Ajax zal er vol in gaan tegen PSV

13:01 PSV kan Ajax vandaag de genadeklap toedienen in de Johan Cruijff Arena. Bij winst loopt het gat op naar acht punten, met nog zeven duels te gaan. Voor Ajax is deze topper nog het enige sprankje hoop op een landstitel. In deze rubriek blikken we vooruit op de kampioenskraker. Vandaag met Arie Haan, voormalig speler van zowel Ajax als PSV.