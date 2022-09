LIVE | Tijd dringt voor Oranje Leeuwinnen in strijd om WK-ticket, IJsland mist enorme kans

Interview Sean Klaiber straalt weer bij FC Utrecht: 'Dusan Tadic is zo’n ongeloof­lij­ke inspiratie­bron geweest’

Sean Klaiber (28) maakt morgenavond tegen Fortuna Sittard zijn rentree in het shirt van FC Utrecht. De verdediger, die in 2020 de gevoelige overstap maakte naar Ajax, is blij om weer op vertrouwde bodem te zijn. Maar, zegt hij: ,,Ik sta nog steeds achter mijn keuze om naar Amsterdam te gaan.”

1 september