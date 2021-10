LIVE | Til en Klaassen in de basis, Aké en Drommel op de tribune in koud Letland

Beulen van Ajax en Feyenoord terug te vinden in het Elftal van de Week

4 oktober Het Elftal van de Week is deze week een fraai gemêleerd gezelschap. Liefst acht clubs leveren een speler af in het beste elftal van dit afgelopen eredivisieweekend. Van Vitesse, NEC en FC Utrecht vinden we twee spelers terug.