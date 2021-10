LIVE | Til en Klaassen in de basis, Gakpo en Berghuis op de flanken in Letland

Podcast | ‘Je gaat toch op de voeten van Flekken letten tijdens de training’

5 oktober Oranje is weer in Zeist samengekomen voor de interlands tegen Letland en Gibraltar. En dus zijn er ook weer persconferenties met Louis van Gaal. Daarover praten verslaggever Maarten Wijffels en presentator Etienne Verhoeff in een nieuwe AD Voetbalpodcast.