LIVE | Toornstra zet Feyenoord naast Partizan Belgrado met bekeken schot, eerste helft vol spektakel

Weer tegenslag voor Henk de Jong en Cambuur: trainer kan seizoen vanwege fysieke klachten niet afmaken

Opnieuw een fikse domper voor Cambuur en Henk de Jong. De cyste in het hoofd van de trainer van de Friese club, die hem vorig jaar al enige tijd aan de kant hield, maakt het hem onmogelijk op het veld te staan. Eind vorig jaar werd een cyste ontdekt in het hoofd van De Jong. Volgens zijn artsen is een operatie niet nodig.

11:52