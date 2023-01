LIVE Transfernieuws | Elvis Manu moet FC Groningen redden, Belgisch talent Mika Godts naar Ajax

Grieken Douvikas en Pavlidis hebben dubbel gevoel na hattricks in doelpunten­re­gen: ‘It was a crazy night’

Het zinderende duel tussen AZ en FC Utrecht (5-5) had het vanavond allemaal. Er werd slecht verdedigd, maar vooral vaak gescoord. Tien keer in totaal, met een hattrick voor zowel de Griek Vangelis Pavlidis als zijn landgenoot Anastasios Douvikas. Die laatste werd uiteindelijk uitgeroepen tot man van de wedstrijd. ,,Alleen jammer dat we de drie punten niet hebben.”

29 januari