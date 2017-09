Groningen verslaat machteloos Twente in eigen huis

De club uit het noorden behield zo de ongeslagen status dit seizoen in thuiswedstrijden en staat met acht punten in de middenmoot van de eredivisie.



In de eerste helft voetbalde Twente aanvankelijk nog aardig mee, maar toch was het Groningen dat tot twee keer toe dicht bij de openingstreffer kwam. In de dertiende minuut lukte het eerst Lars Veldwijk niet te scoren, waarna Mimoun Mahi in de rebound de bal tegen doelman Jorn Brondeel aanschoot. Kort voor rust was Mahi opnieuw bijna trefzeker, maar een verdediger van Twente voorkwam een doelpunt. De Tukkers waren zelf via Haris Vuckic ook in de buurt van een doelpunt.



Na de treffer van Idrissi bleef de wedstrijd redelijk in evenwicht, maar goed voetbal kregen we niet meer te zien. Geen doelpunten meer, en dus ook geen punten voor Twente in het klassement. De Tukkers blijven zo steken op drie punten uit zes wedstrijden.