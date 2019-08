LIVE | Utrecht zonder blunderende Jensen op bezoek bij ADO Den Haag

Ten Hag verklaart puntenver­lies: ‘Spelen letterlijk voor de eerste keer samen’

8:29 Erik ten Hag hield een dubbel gevoel over aan de 2-2 van Ajax bij de seizoensopening tegen Vitesse. Dat stelde hij bij FOX Sports. De Ajax-coach zag duidelijk dat zijn ploeg nog niet met elkaar samen had gespeeld in de formatie die hij vandaag in Arnhem opstelde.