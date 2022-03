LIVE | Vangelis Pavlidis schiet AZ op voorsprong tegen Bodø/Glimt na fout van doelman

Schuldbe­wus­te St. Jago terug bij FC Utrecht: ‘Hij heeft zich er direct in vastgebe­ten’

Het wegvallen van vele spelers bracht Utrecht-trainer René Hake in de gelegenheid om Tommy St. Jago (22), voor het eerst sinds zijn zware knieblessure, weer in te passen tegen PSV (0-1). Hij was schuldbewust over het tegendoelpunt, maar zijn optreden smaakte absoluut naar meer. ,,Wat de fout met mij gaat doen, dat gaan we zien.”

