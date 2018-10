LIVE | Koeman: Frenkie de Jong fit genoeg om te spelen

Geen Kuip of Arena voor Leeuwinnen tijdens mogelijke finale play-off

12:01 De voetbalsters van Oranje kunnen zich vanavond (18.00 uur) in Denemarken (eerste wedstrijd 2-0 winst) plaatsen voor de finale van de play-offs voor een WK-ticket. Die eindstrijd zal sowieso niet in de Kuip of de Johan Cruijff Arena worden gespeeld.