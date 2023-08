LIVE voorronde Conference League | AZ krijgt met kleine marge bezoek van Santa Coloma

Conference League AZ klaar op transfer­markt: ‘Ik hoef geen Harry Kane, wij hebben Vangelis Pavlidis al’

AZ-trainer Pascal Jansen is tevreden met zijn huidige selectie. Dat zei hij in de aanloop naar de returnwedstrijd in de derde voorronde van de Conference League, waarin AZ het vanavond opneemt tegen Santa Coloma uit Andorra. ,,Er kunnen situaties ontstaan waarbij we moeten handelen, maar liever heb ik dat het hierbij blijft.”