LIVE WK voetbal | Oranje wil met grote zege op Qatar de groepswinst veiligstellen

FC Twente wint topper van Ajax en neemt koppositie over in Eredivisie Vrouwen

De voetbalsters van FC Twente hebben de topper tegen Ajax met 3-1 gewonnen. De landskampioen uit Enschede houdt door de zege in de eigen Grolsch Veste de ongeslagen status en neemt de koppositie in de Vrouwen Eredivisie over van Ajax.

27 november