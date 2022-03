LIVE | Zakaria Aboukhlal brengt AZ op gelijke hoogte tegen Bodø/Glimt

Veerman zag gebrek aan scherpte voor het doel bij PSV: ‘Jammer dat we er niet acht maken’

Roger Schmidt heeft het idee dat PSV in topvorm komt. Zijn ploeg versloeg Heracles Almelo zondag in de Eredivisie met 3-1, maar die score had gezien de grote hoeveelheid kansen een stuk hoger kunnen uitvallen.

6 maart