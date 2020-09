LIVE | Zieke Smeets ontbreekt bij Sparta, Pherai maakt basisdebuut

Nieuwe koploper FC Twente ondanks extreem trage VAR langs FC Groningen

25 september FC Twente heeft vrijdagavond een verdiende overwinning geboekt op FC Groningen. Het duel in de Grolsch Veste eindigde in 3-1. Maar nagepraat wordt er vast nog over de wedstrijd, waarin de VAR zijn doel voorbijschoot door een ogenschijnlijk zuiver doelpunt van Václav Cerný ongeldig te verklaren.