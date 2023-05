LIVE | Zo leeft Rotterdam toe naar kampioensduel van Feyenoord

LIVE eredivisie | AZ jaagt op derde plaats, FC Emmen strijdt tegen degradatie

AZ en FC Emmen treffen elkaar in de 32ste speelronde van de eredivisie. De Alkmaarders kunnen nog derde worden, terwijl Emmen hoopt de nacompetitie tegen degradatie te ontlopen. De aftrap in het AFAS Stadion is om 20.00 uur, volg de belangrijkste ontwikkelingen in ons liveblog.