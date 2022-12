Liverpool presenteert ‘kerstcadeautje’ Cody Gakpo: ‘Virgil van Dijk zei me dat dit de juiste stap was’

Gakpo kan niet wachten om aan de slag te gaan bij Liverpool, zo laat hij weten op de clubwebsite. ,,Ik denk dat dit een geweldige club voor mij is en ik zal proberen te laten zien wat ik kan om zo het team te helpen om meer mooie momenten te bereiken dan ze de afgelopen jaren al hebben gedaan", aldus de aanvaller, die overkomt van PSV.



Gakpo gaat bij Liverpool spelen met rugnummer 18. Daarmee treedt hij in de voetsporen van Erik Meijer en Dirk Kuyt, twee van de tien Nederlanders die Gakpo voorgingen op Anfield.

De Oranje-international tekent een contract voor 5,5 jaar op Anfield. ,,Ik denk dat het voor mij persoonlijk goed is om me hier te ontwikkelen en er zijn hier veel geweldige spelers van wie ik veel kan leren", aldus Gakpo, die uiteraard ook aangeeft uit te kijken naar de sfeer op Anfield. ,,Het is mijn doel om als team zoveel mogelijk prijzen te winnen, goed te presteren, de wereld te laten zien wat we als team kunnen en wat ik als speler kan.”

Gakpo zei dat Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk hem adviseerde om naar Anfield te komen. ,,We hebben de afgelopen dagen veel gepraat over de telefoon. Hij zei me dat dit de juiste stap voor me was in mijn ontwikkeling en dat Liverpool een echte voetbalfamilie is. Dat is belangrijk voor me, want ik ben een familieman. Hij zij niets dan goede dingen.”

Gakpo tekent een contract tot medio 2028 bij Liverpool, dat 42 miljoen overmaakt naar PSV. Daar kan met eventuele prestatiebonussen tot 15 miljoen euro bij komen. Gakpo kan zijn debuut voor de Engelse topclub maken in Londen op bezoek bij Brentford op maandag 2 januari, maar waarschijnlijker is het dat hij dat zal gaan doen op zaterdag 7 januari. Liverpool speelt dan thuis tegen Wolverhampton Wanderers thuis in de FA Cup.



Het is dan aan Gakpo om aan te tonen dat hij een leuker kerstcadeautje is voor Liverpool dan Van Dijk, die op 27 december 2017 gepresenteerd werd met een foto bij de kerstboom. Van Dijk debuteerde toen op 5 januari 2018 met de winnende goal in de FA Cup-wedstrijd tegen buurman Everton.

Liverpool staat nu zesde in de Premier League, al vijftien punten achter op koploper Arsenal. De komende maanden zullen voor het team van Jürgen Klopp, die voorlopig niet kan beschikken over zijn aanvallers Luis Diaz en Diogo Jota, in het teken staan van plaatsing voor de Champions League volgend seizoen. In de Champions League van dit seizoen speelt Liverpool in de achtste finales tegen titelverdediger Real Madrid. De heenwedstrijd is op 15 februari op Anfield, de return drie weken later in Estadio Santiago Bernabéu.

