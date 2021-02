‘Lokhoff verruilt Wolfsburg voor rol als technisch directeur van NAC’

Een bijzondere gast vrijdag op de tribune bij NAC - FC Eindhoven (2-1). In een leeg en ijzig koud Rat Verlegh Stadion werden de verrichtingen van de Parel van het Zuiden gadegeslagen door niemand minder dan Ton Lokhoff met aan zijn zijde Mattijs Manders. Ingewijden stellen dat een kwestie van tijd is voordat Lokhoff in dienst treedt als technisch directeur van NAC.

Het clubicoon met een huis in Prinsenbeek was voor een aantal dagen over uit Duitsland. Op uitnodiging van Manders, maar volgens de directeur ook omdat hij zelf graag wilde, was Lokhoff aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd. Dat diens benoeming tot technisch directeur aanstaande is, vindt Manders overigens een boude bewering. ,,Eerst maar eens zien of hij bij ons aan de slag gaat überhaupt”, laat hij in een korte reactie weten.

Welingelichte bronnen melden echter dat Lokhoff per 1 april aan zijn nieuwe klus bij NAC begint. De zestiger heeft een aflopend contract bij WfL Wolfsburg waar hij vanaf 2014 verschillende functies bekleedde als assistent-trainer en coördinator van de jeugdafdeling. De nummer drie van de Bundesliga zou echter bereid zijn mee te werken aan een vervroegd vertrek, het contract eindigt op 1 juli, zodat Lokhoff op korte termijn kan terugkeren naar NAC. Achter de schermen wordt door de twee clubs nagedacht over een constructie die dat mogelijk maakt.

Kwart miljoen

Manders houdt het erop dat NAC ‘idealiter per 1 april een technisch directeur heeft. Altijd gezegd.’ Dat geeft de nieuwe beleidsbepaler gelijk de kans om zich bezig te houden met de samenstelling van de selectie voor volgend seizoen. De eerstedivisionist werkt dit jaar met een spelersbudget van 2.4 miljoen euro en kan momenteel putten uit 34 spelers.

Uit de huidige groep van trainer Maurice Steijn vertrekken sowieso zeven spelers. De huurlingen Ramon Hendriks, Marouan Azarkan (beiden Feyenoord) en Nick Venema (FC Utrecht) keren niet meer terug. Lewis Fiorini kan, mits de samenwerking met Manchester City wordt voortgezet, misschien wel opnieuw gehuurd worden. Anouar Kali en Huseyin Dogan, samen goed voor een kwart miljoen aan salaris, vloeien van de loonlijst af. Derde doelman Chiel Kramer en middenvelder Marwin Reuvers vertrekken eveneens. Verder bestaat de selectie veelal uit voetballers met doorlopende contracten.

Tevens heeft Steijn, het afgelopen half jaar waarnemend technisch directeur, aangegeven dat Darren Maatsen (amateurbasis) en Anco Jansen (minimumloon) aanspraak maken op een vast dienstverband in het nieuwe seizoen. Dat is min of meer afgesproken tijdens de onderhandelingen die tot hun komst naar NAC leidden. Vooral Jansen zal geen goedkope speler zijn.

Acht ton

Ook zal Lokhoff, onder voorbehoud uiteraard dat hij met NAC in zee gaat, een brug moeten slaan tussen de jeugdopleiding en het eerste elftal. Want door de uitpuilende selectie zijn de talenten uit de eigen academie steeds meer in de verdrukking geraakt. Ondanks dat er jaarlijks acht ton in de opleiding wordt gestoken, breekt amper iemand door in het vlaggenschip. Jethro Mashart en Yassine Azzagari maken nauwelijks groei door, terwijl clubtopscorer Sydney van Hooijdonk tussen bank en basis pendelt en uit zijn contract loopt. Evenals Mounir El Allouchi. Mashart staat wel op het punt zijn verbintenis met twee jaar te verlengen.