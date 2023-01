Loting finaleronde Nations League in Nederland: wie wordt de tegenstander van Oranje?

Op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon vindt vandaag om 11.00 uur de loting plaats voor de finaleronde van de Nations League. De beslissende fase van het landentoernooi wordt in juni in Nederland gehouden. Het Nederlands elftal zit als gastland uiteraard in de koker; Italië, Kroatië en Spanje zijn de andere drie deelnemers.

De Nations League wordt de eerste grote proef voor Ronald Koeman, die weer is teruggekeerd als bondscoach. Hij kan in eigen land revanche nemen voor de verloren finale van de Nations League in 2019 tegen Portugal.

De loting bepaalt de indeling van de halve finales. De eerste wordt gespeeld op 14 juni in de Rotterdamse Kuip, de tweede een dag later in de Grolsch Veste van Enschede. De verliezers treden op 18 juni in Enschede aan voor de wedstrijd om de derde plaats. De winnaars spelen later op die dag de finale in De Kuip.

Oranje plaatste zich ongeslagen als groepswinnaar voor de zogeheten Final Four. De ploeg won vorig jaar onder bondscoach Louis van Gaal twee keer van België, twee keer van Wales en een keer van Polen. Het enige gelijkspel was tegen de Polen. De laatste editie van de Nations League werd in 2021 gewonnen door Frankrijk, dat Spanje met 2-1 versloeg.