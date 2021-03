Louis, een voetbalman met status, was geknipt voor deze baan

Een paar weken geleden belde ik Truus van Gaal, ik had een dringende vraag aan Louis. Maar hij stond onder de douche.

Dit stuk gaat over vrouwenvoetbal trouwens. (Nooit damesvoetbal zeggen, dat deed je begin jaren zeventig, toen de KNVB het eindelijk goed vond dat vrouwen in competitieverband een balletje gingen trappen.)

Lang stelde het Nederlands elftal voor vrouwen geen reet voor. Maar er heeft een revolutie plaatsgevonden. De Nederlandse vrouwen werkten zich in een jaar of 12 op van zero’s to hero’s. Lieke Martens en Jackie Groenen doen qua populariteit niet veel onder voor Memphis Depay en Frenkie de Jong. Na het winnen van het EK (2017) met hartstikke leuk voetbal volgde een tweede plaats op het WK (2019) - met oerlelijk voetbal trouwens. De Oranje-vrouwen behoren nu tot de top van de wereld. Daar hoort uiteraard een goede trainer bij.

Quote Nog altijd weten Martens, Groenen, Daniëlle van de Donk, Sherida Spitse en de rest niet wie Wiegman gaat opvolgen. Raar toch?

Zeven maanden geleden werd bekend dat Sarina Wiegman, de bondscoach van het Nederlands elftal, er na de Olympische Spelen mee ophoudt. Ze gaat de Engelse vrouwen coachen. Nog altijd weten Martens, Groenen, Daniëlle van de Donk, Sherida Spitse en de rest niet wie Wiegman gaat opvolgen. Raar toch? Hoe kan dat? En waarom lees je er zo weinig over? Ik heb mijn oor eens te luister gelegd bij mensen die het kunnen weten.

Eerst moest het een vrouw zijn die het van Wiegman overneemt. Over het ideale diploma (UEFA-Pro) voor de job, tja, daar beschikken er in Nederland maar vier. Wiegman dus, Vera Pauw, Hesterine de Reus en Jessica Torny. Die laatste twee worden nog te licht bevonden voor zo’n gewichtige baan, Pauw is bezet.

Wie moet het dan doen? De afgelopen maanden is de aandacht verschoven naar mannen met de hoogste trainersdiploma’s. Links en rechts zijn er oud-internationals gepolst en zelfs gevraagd. Maar de Ruud van Nistelrooys, Giovanni’s van Bronckhorst, Phillip Cocu’s voelen er niet voor. Ik heb het de mannen niet direct gevraagd, maar hun ambities liggen daar absoluut niet.

Vandaar dat ik aan Louis van Gaal dacht. Nee heb je en ja kun je krijgen. Toen hij onder de douche vandaan kwam, begreep ik dus via Truus dat dat ’m niet ging worden. Louis is met pensioen. Jammer. Heel jammer. Hij zou zijn opdracht serieus hebben genomen. Ze hadden beslist naar hem geluisterd, onze Leeuwinnen. Want de vrouwen hebben het best hoog in hun bol gekregen, of misschien moet ik stellen: ze zijn zich bewust van de sterrenstatus, ze zijn veeleisend.

Quote Louis, een voetbalman met status, was geknipt voor deze baan.

Louis, een voetbalman met status, was geknipt voor deze baan. Hij zou zich niet bezondigen aan die stomme vergelijking tussen mannenvoetbal en vrouwenvoetbal - de meeste mannen doen dat. Louis zou ook een van de weinigen zijn die niet te schijterig was geweest om Wiegman op te volgen, de coach die buitenproportioneel goed heeft gepresteerd met haar team.

En nu?

De Amerikaanse bondscoach? Nou, ik las het boek van de Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe en zij laat werkelijk geen spaan heel van Jill Ellis. Ze is waarschijnlijk ook onbetaalbaar. (Dat wordt nog een dingetje. Krijgt de nieuwe bondscoach van de Leeuwinnen straks evenveel als Frank de Boer? Reken maar van niet.)

Ik hoorde de naam Alex Pastoor vallen. Interessante naam, al hoor ik Sherida Spitse al verzuchten op welk niveau deze man eigenlijk heeft gevoetbald en getraind. Dick Advocaat dan? Als aller-, allerlaatste job? Hmmm. Hij deed dit weekend erg badinerend over Leonne Stentler. ‘Snotneus’, schamperde hij over de analyticus van de NOS.

