Louis van Gaal haalt Justin Bijlow en Kjell Scherpen deze week alsnog naar Zeist voor penaltytrainingen

Van Gaal roept ook Jong Oranje-doelman Kjell Scherpen op voor de specifieke sessies onder leiding van keeperstrainer Frans Hoek. ,,Omdat we de keepers willen zien in de testen die wij wetenschappelijk hebben vastgesteld, die kunnen leiden tot het stoppen van meer penalty’s.”

Quote Bijlow verkeert niet in de grootste vorm, ik wil nu de andere keepers zien Van Gaal snapte niets van de ophef die ontstond na het passeren van Bijlow. ,,Ik ben altijd heel verbaasd over elke commotie”, zei Louis van Gaal. ,,Of hij niet bij de eerste vier zit? Nee, anders was hij hier wel geweest. Als je een bal stopt, wil het niet zeggen dat je een goede keeper bent. Frans Hoek kijkt naar de teamfuncties, dan vergelijken we keepers en dan nodigen we ze uit. Nu speelde er ook iets anders: ik wilde spelers leren kennen. Daarom had ik een heel grote selectie. Maar sommige spelers hebben niet geleverd op het juiste moment. Dan word je gepasseerd door een ander. We hebben zestig spelers gevolgd de afgelopen maanden en dan komt deze selectie eruit.”

Of Bijlow nog kans maakt op het halen van de WK-selectie? ,,Dat is de vraag", aldus Van Gaal. ,,Hij verkeert niet in de grootste vorm. Ik wil de andere keepers zien. Het is niet dat hij uitgesloten is voor het WK. Hij komt ook nog langs voor een test voor de keepers die gaat over het stoppen van penalty’s.”

Andries Noppert, de doelman van Heerenveen, werd niet speciaal opgeroepen voor een rol tijdens strafschoppensessies bij het WK. ,,Waarom is hij dan is opgeroepen? Omdat hij ballen stopt. En we zoeken ook de beste penaltykiller. In al die toernooien is gebleken dat penalty’s vaak de doorslag geven. Daar geef ik extra aandacht aan. Nu gaan we het wetenschappelijk onderbouwen. Innovatie heet dat.”

Volgens Van Gaal staat Noppert al even op de radar in Zeist. ,,Toen speelde hij bij Go Ahead Eagles. Het publiek publiek scandeerde: ‘Noppert in Oranje’. Ik dacht: ‘Dat is grappig. Toen kende ik Noppert wel, maar niet goed genoeg. Vervolgens hebben we wedstrijden van hem bekeken.”

