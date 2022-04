Louis van Gaal ingetogen kwetsbaar in een documentaire over zijn leven, werk en ziekte

Door Maarten Wijffels



In de spreekkamer van het ziekenhuis kijken Louis en Truus van Gaal bedrukt voor zich uit. Het is december 2020. ,,We dachten het al wel’’, mompelt Truus als reactie op de diagnose die ze zojuist hebben gehoord. De behandelend arts schetst de situatie zo: ,,Het is niet zoals bij – ik zeg maar – longkanker. Dan zit je in een veel slechtere situatie. Prostaatkanker is echt goed te genezen. Maar: het is wel iets dat we heel serieus moeten nemen. Want het is een serieuze vorm van prostaatkanker.’’