Louis van Gaal komt met verrassingen in voorselectie Oranje

Bondscoach Louis van Gaal heeft bij zijn eerste voorselectie voor de drie belangrijke WK-kwalificatieduels in september direct voor enkele verrassingen gezorgd. Zo zijn verdedigers Tyrell Malacia (21) en Devyne Rensch (18) zijn voor het eerst opgenomen in de voorselectie, net als keeper Remko Pasveer (37). Verder zijn de namen van Guus Til en keepers Justin Bijlow en Joël Drommel opvallend, en keert Virgil van Dijk na een klein jaar afwezigheid terug bij Oranje.

Van de EK-selectie van de vorige bondscoach Frank de Boer ontbreken Patrick van Aanholt (Galatasaray), Denzel Dumfries, Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Owen Wijndal (AZ), Luuk de Jong (Sevilla) en Quincy Promes (Spartak Moskou). Ook doelman Jasper Cillessen, die wel in de definitieve selectie zat maar het EK uiteindelijk niet haalde, zit niet bij de groep. De Jong en Cillessen kampen nog met blessures. Dumfries staat voor een overgang naar Internazionale. Bij hem ontbreekt het - na een goede indruk op het EK - vooral aan ritme.

,,Iedereen weet dat de interlandweek in september erg belangrijk is en de voorbereidingstijd heel kort. Dat betekent dat we spelers nodig hebben die er meteen staan", verklaart Van Gaal zijn eerste keuze. ,,Niet alle clubs en spelers zijn even ver in de voorbereiding, dus daar moet ik rekening mee houden. Een aantal spelers heb ik daarom nu niet op de lijst gezet. Maar ik wil benadrukken dat iedereen bij mij in beeld is en blijft.”

Van Gaal heeft vier keepers in zijn voorlopige selectie opgenomen. Naast Pasveer (Ajax) zijn dat Joël Drommel (PSV), Justin Bijlow (Feyenoord) en Tim Krul (Norwich City). Bij de doelmannen ontbreekt de naam van Maarten Stekelenburg, de 63-voudig international heeft besloten een punt te zetten achter zijn interlandloopbaan. Bijlow was in het verleden al eens opgeroepen, maar maakte nog nooit minuten onder de lat bij Oranje.

Guus Til is op zijn beurt beloond voor de goede, doelpuntrijke voorbereiding die hij met Feyenoord heeft doorgemaakt. Hij speelde in 2018 één interland en werd daarna niet meer opgeroepen. Verdediger Van Dijk speelde in oktober van 2020 zijn laatste interland, enkele dagen voordat hij zijn zware kruisbandblessure opliep. Vandaag werd bekend dat hij zijn contract bij Liverpool tot 2025 verlengd heeft en de verwachting is dat hij met die club dit weekend aan de Premier League kan beginnen.

Op vrijdag 27 augustus volgt de definitieve selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen (1 september), Montenegro (4 september) en Turkije (7 september). Het Nederlands elftal staat na drie wedstrijden derde in Poule G, vlak achter de Turken. Alleen de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van 2022 in Qatar, de nummers twee hebben nog een mogelijkheid via de play-offs.

Van Gaal begint aan zijn derde termijn als bondscoach. Hij wordt komende dinsdag tijdens een persconferentie door directeur topsport Nico-Jan Hoogma van de KNVB gepresenteerd.

