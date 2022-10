Louis van Gaal maakt vanmiddag WK-voorselectie Oranje van ten minste 35 spelers bekend

Op uiterlijk maandag 14 november, precies een week voor de eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal in Qatar tegen Senegal, moet Van Gaal zijn definitieve equipe van 26 spelers aan de FIFA hebben doorgegeven. Oranje komt op die maandag de 14de november ook voor het eerst bij elkaar in Zeist. Dat is een dag na de laatste wedstrijd in de eredivisie en de meeste buitenlandse competities. Een dag later vertrekt de complete ploeg rond het Nederlandse elftal naar Qatar.