Louis van Gaal neemt Jordy Clasie na jarenlange afwezigheid op in voorselectie, Jeremie Frimpong debuteert

AZ-middenvelder Clasie (30) speelde in het verleden zeventien interlands voor het Nederlands elftal, waarvan de laatste op 9 november 2016. Toen was hij invaller in de vriendschappelijke wedstrijd tegen België (1-1). Clasie was ook actief op het WK 2014, eveneens onder bondscoach Van Gaal. Frimpong is nog nooit opgeroepen voor Oranje. De 21-jarige rechtsback, geboren in Amsterdam, maakt dit seizoen een goede indruk bij Bayer Leverkusen. Hij voetbalde negen jaar in de jeugdopleiding van Manchester City en vertrok vervolgens naar Celtic. Sinds afgelopen zomer speelt Frimpong in Duitsland.

Geen Gravenberch en Van de Beek

Ajacied Ryan Gravenberch was de afgelopen periode een vaste waarde in de Oranje-selectie van Van Gaal, maar is er ditmaal niet bij. Ook voor Donny van de Beek van Manchester United, die in zijn uitleenperiode bij Everton zijn loopbaan weer op het juiste spoor probeert te krijgen, is geen plek bij het Nederlands elftal.



Oranje oefent zaterdag 26 maart in de Johan Cruijff Arena tegen Denemarken. Drie dagen later is Duitsland de tegenstander in Amsterdam. Van Gaal maakt vrijdag 18 maart zijn definitieve selectie bekend.