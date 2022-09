Louis van Gaal noemt nog geen zekere basisspelers: ‘Er moet altijd een trigger zijn’

Commenta­tor Evert ten Napel staat ook op het veld: ‘Mij de aller­slecht­ste scheids­rech­ter vinden, is prima. Maar noem me geen thuisflui­ter’

Als scheidsrechter moet je indruk maken, vindt voetbalcommentator Evert ten Napel, tevens arbiter in het amateurvoetbal. Dus draagt de Ermeloër (78) niet alleen het shirt van Bjorn Kuipers of Bas Nijhuis mét FIFA-badge, maar steevast ook een korte broek. Een gesprek over gezag, ijdelheid en opstandige ouders. ,,Ze mogen alles van me vinden, maar noem me geen thuisfluiter.”

19 september