Louis van Gaal over de transferzomer en Andries Noppert: ‘Bij Go Ahead zongen ze dat hij in Oranje moest’

Louis van Gaal is niet ontevreden over de afgelopen transferperiode. Hoewel hij graag zou zien dat Frenkie de Jong en Memphis Depay nog wat vaker spelen. ,,Het valt mij nu mee.”

Spelers moeten leveren bij hun club. Dat was de kernboodschap van de persconferentie van Van Gaal maandagmiddag voor de Nations League-duels met Polen en België. En dus moesten sommige spelers een transfer maken deze zomer. Of Van Gaal tevreden is? ,,Veel spelers hebben mij gebeld”, zegt hij.

,,Dat heeft te maken met de relatie die ik met ze heb en met het WK. Ik eindig altijd met de woorden ‘dit is mijn advies’, maar ze moeten zelf de keuze maken. Het valt mij nu mee, Memphis Depay en Frenkie de Jong spelen inmiddels ook wat vaker. Of ik blij ben? Ik zou blijer zijn als ze nog meer zouden spelen. De speeltijd bij de club van sommige spelers is een probleem. Daar heb ik mijn inspanningsfysioloog voor ingehuurd, Jos van Dijk. Die was er ook bij in 2014 en die heeft Wesley Sneijder, die bij Galatasaray speelde, verder vooruit gekregen. Die heeft het daardoor gered richting het WK. Memphis bijvoorbeeld moet wel fit blijven. Dat is een doel op zichzelf, vooral voor hemzelf.”

Andries Noppert

Wie ook een transfer maakte, was Andries Noppert. Hij maakte de overstap van Go Ahead Eagles naar SC Heerenveen en is erbij. Noppert viel Van Gaal voor het eerst op bij Go Ahead Eagles. ,,Daar zong het publiek dat hij in Oranje moest”, zegt Van Gaal. ,,Dat was grappig, maar ik kende hem toen nog niet goed genoeg. Keeperstrainer Frans Hoek volgt voor ons zo’n vijftien keepers. Ik krijg dan de rapportage over de vier teamfuncties die ze moeten beheersen. Ik wilde Noppert, en ook Remko Pasveer, nu leren kennen. Hier krijgen zij te maken met de visie van Louis van Gaal. Dan moeten ze zich aanpassen.”

Quote Je zit in Qatar vier weken op elkaars lip. Ik zoek spelers die dat met elkaar kunnen dragen Louis van Gaal

Van Gaal kijkt namelijk niet alleen naar kwaliteiten, maar ook naar gedrag. ,,Je zit in Qatar vier weken op elkaars lip. Ik zoek spelers die dat met elkaar kunnen dragen. Dat kunnen ze met elkaar opbrengen, heb ik gezien. Daarom zijn er weinig verschuivingen, maar ik ben wel een trainer die graag jeugd wil aanpassen. Maar dan moet die wel leveren.’’

Waar hoopt de bondscoach te staan als de interlandperiode achter de rug is? De volgende keer dat de bondscoach zijn spelers ziet, vertrekken ze naar Qatar. ,,We zijn nog steeds bezig met een implementatie van een systeem. Dat is nog niet volledig goed uitgevoerd en daar sleutel ik aan. Er zijn verschillende manieren, maar ze moeten het uitvoeren zoals ik het wil. Want in Italië spelen sommige spelers het systeem misschien, maar dat wil niet zeggen dat het is zoals ik het wil. Het perspectief is nu groter dan toen ik startte. Natuurlijk. Dat heeft te maken met het nieuwe systeem, dat hebben ze geaccepteerd. Ze krijgen steeds meer vertrouwen, we hebben niet meer verloren. Ik wil naar het vaste team, maar ik heb verschillende opties. Die ga ik bekijken.”

