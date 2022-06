Louis van Gaal vindt huidig Oranje beter dan dat van 2014: 'Kunnen zorgen voor een mirakel’

Louis van Gaal denkt dat het huidige Oranje voor een mirakel kan zorgen op het komende WK in Qatar. Dat zei de bondscoach op de persconferentie in aanloop naar het Nations League-duel met Wales van morgen (20.45 uur).

Van Gaal vergeleek Memphis Depay en Steven Bergwijn na de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen België met Robin van Persie en Arjen Robben. ,,Ze maken het verschil zoals Van Persie en Robben dat eerder deden. Ik hoop dat ze dat vaker gaan doen en daarom heb ik dat gezegd.”

De bondscoach van Oranje vindt sowieso dat het huidige Oranje beter is dan het Oranje dat in 2014 de halve finale van het WK in Brazilië haalde en een bronzen medaille won. ,,2014 was een mirakel, maar wij kunnen nu ook voor een mirakel zorgen.”

Stefan de Vrij aanvoerder

Stefan de Vrij begint in Wales als aanvoerder. De 30-jarige verdediger vervangt Virgil van Dijk, die vrijdag tegen België zijn laatste duel van een lang seizoen speelde. De verdediger van Liverpool geniet inmiddels van een vakantie.

De 30-jarige De Vrij werd in 2014 als beste verdediger van het WK in Brazilië verkozen. Op weg naar de mondiale eindronde in Qatar is het dringen voor een basisplaats in de defensie van Oranje. Van Gaal bereidt zijn ploeg voor op een speelwijze met drie centrale verdedigers. De Vrij moet onder meer concurreren met Van Dijk, Matthijs de Ligt, Nathan Aké en Juriën Timber. Aké heeft als voordeel dat hij linksbenig is.

Volledig scherm Stefan de Vrij © ANP

,,Het is alleen maar goed dat er zoveel goede centrale verdedigers zijn", aldus De Vrij. ,,Dat prikkelt en betekent ook dat je jezelf moet laten zien. En je moet leveren, zoals de bondscoach zou zeggen.” ,,Dat zijn de goede termen”, bevestigde Van Gaal.

De bondscoach wilde op een afsluitende persconferentie zijn basisploeg voor het duel met Wales niet prijsgeven. Wel benadrukte hij opnieuw dat veel spelers een kans gaan krijgen in de komende wedstrijden. ,,Ik wil heel veel spelers aan het werk zien. Van de spelers die tegen België speelden, weet ik alles. Maar die andere spelers wil ik zien. Teun Koopmeiners bijvoorbeeld: ik vind hem geweldig bij Atalanta, maar bij Oranje haalde hij niet zijn niveau. Het Nederlands elftal is iets wat veel spelers heel graag willen, maar dan neemt de stress ook toe. Die spelers wil in de komende wedstrijden ook in actie zien.”

Manchester United

Vanuit Engelse hoek kreeg Van Gaal ook wat vragen over Manchester United. De bondscoach stelde eerder dat Ten Hag beter niet naar Manchester United kon gaan, omdat de club meer commercieel dan sportief denkt. Vindt hij dat nog steeds? ,,Ik heb Erik ten Hag gesproken en er is nu een nieuwe leiding bij Manchester United en dat kan het verschil maken. Hij heeft veel vertrouwen en wie ben ik dan?”

Sinds de overgang van Ten Hag van Ajax naar United wordt Juriën Timber ook met de gevallen grootmacht in verband gebracht. Zou dat kunnen werken? ,,Een speler met zijn kwaliteiten kan in de Premier League spelen. De vraag is of hij die stap nu moet maken. Hij zal wel moeten spelen.”

Lees de complete persconferentie terug in het liveblog hieronder:

