Louis van Gaal zeer kritisch op Georginio Wijnaldum: ‘Hij heeft niet geleverd’

Louis van Gaal was weer eens duidelijk in Zeist in aanloop naar de vier interlands de komende twee weken. Over Wijnaldum, die in de ogen van de bondscoach gewoon niet levert. Maar ook over spits Vincent Janssen, die dankzij Danny Blind opeens weer in beeld is als international.

,,Wijnaldum heeft niet geleverd’’, zegt Van Gaal. ,,We hebben spelers te leen van clubs. Dan krijg je met vorm te maken. Oranje is geen revalidatiecentrum, ik moet de beste spelers hebben. Anders val ik door de mand bij de rest van de spelers. Bij jongens die het wel waarmaken bij hun club. Gini heeft door alle problemen bij PSG niet zijn normale vorm gehaald.”



Wijnaldum is de reserveaanvoerder van Oranje en maakte 26 doelpunten in 86 interlands. Maar de middenvelder kreeg het afgelopen seizoen weinig speeltijd bij Paris Saint-Germain. „Als dat wel weer zo is, komt hij er bij. Ik ben een fan, maar ik heb hem drie keer gewisseld. En Louis van Gaal wisselt nooit zomaar.”

Van Gaal heeft geprobeerd de boodschap zo goed mogelijk te brengen. „Ik heb contact gehad met Wijnaldum via FaceTime. Ik kijk mijn spelers recht in het gezicht aan. Ik vind het logisch als hij boos of teleurgesteld is. Dat is ieder mens toch? Georginio is ook teleurgesteld.”

Guus Til

„Vorige keer heb ik hem er wel bij genomen. Of ik door de mand viel bij mijn spelers om Til wel op te roepen en Wijnaldum niet? Nee, Guus Til levert in Oranje. Ik heb in 2014 een team van Oranje gemaakt en spelers zoals Til zijn daar belangrijk in. Het gaat er niet alleen om dat je vrolijk bent als je speelt, maar ook als je niet speelt. Ik ga ook niet vertellen wat ik er allemaal mis is met een speler. Dat vind ik niet gepast.”



„Of het moeilijk voor hem wordt om het WK te halen? Dat weet ik niet. Als hij zijn vorm terug heeft, dan haal ik hem er weer bij. Hij is niet opeens gewist, maar toen hij inviel tegen Duitsland leverde hij niet. Dat we toen beter voor de dag kwamen, had niets met Wijnaldum te maken. Bij het WK in Brazilië heb ik hem tegen mijn principes in meegenomen als revaliderende speler. In plaats van Van der Vaart. Hij is ervaren. Vergelijkbaar met Sneijder in 2014? Niet te vergelijken, appels met peren. Wat de absentie van Wijnaldum met een groep doet? Een goede vraag, dat moeten we gaan zien.’’

En spits Vincent Janssen, die in Mexico in de vergetelheid was geraakt? ,,Danny Blind heeft hem ooit geselecteerd’’, zegt Van Gaal. ,,En Danny is hem weer gaan volgen. Malen is er ook niet bij. Er was een plek voor een spits. Ik heb zelf ook gekeken en toen scoorde hij een paar wedstrijden achter elkaar. En dan denk je ‘ja’. Dat de Mexicanen het niet kunnen geloven? Daar gaat het niet om. Ik wil zo’n type spits zien in Oranje. Ik heb hem op video gezien en hij deed dingen die een spits moet doen.”





Harde voeten

„Maar hij heeft ook harde voeten, ik had liever zachte voeten. Daar slaat de Mexicaanse pers misschien bij aan. Maar ik laat mijn oren niet hangen naar de pers. Maar Janssen moet wel leveren. Ik lees overal dat ik Brobbey ook moet selecteren. Maar Jong Oranje moet het EK halen. Dan hebben ze ervaring met een eindtoernooi. Bij het EK 2013 in Israël waren ook al die spelers die ik kon oproepen bij het jeugd EK.”



„Het zou nu makkelijk zijn om Bakker, Brobbey en Geertruida uit te nodigen maar dat is niet goed voor het Nederlandse voetbal. Ze moeten zich ontwikkelen bij Jong Oranje. Gravenberch, Renschm die zijn niet uit het oog van de bondscoach. En Vincent Janssen, die mag uiteraard trouwen, hij mag de bruidsnacht goed doorbrengen en dan komt hij 7 juni bij de groep.”



Ook gaat hij nog even in op Martins Indi. „Zijn aanwezigheid heeft te maken met Wijndal, die geblesseerd is afgevallen. Martins Indi heeft een goed seizoen achter de rug, hij is vooruit gegaan met opbouwen en hij heeft ervaring op het WK. Ik moet dit wel doen. Ik kijk of er spelers bij kunnen komen of niet. Maar nogmaals, niemand heeft een rittenkaart bij het Nederlands elftal. Martins Indi zie ik niet als linksback. Maar ik wil een linksbenige centrale verdediger op links hebben. Dat zou ideaal zijn. Daar ligt mijn voorkeur. Maar als Martins Indi niet levert betekent dat niet dat ik daar De Ligt niet zou kunnen neerzetten. Ze moeten leveren. Bijlow? Die had ik er graag bij gehad. Maar de medische staf van Feyenoord heeft ons dat afgeraden.’’

