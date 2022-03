Louis van Gaal zeer te spreken over eerste helft tegen Denemarken: ‘De tweede helft was verval te groot’

Bondscoach Louis van Gaal klonk tevreden na de 4-2 zege op Denemarken, zeker over het aanvalsspel was hij te spreken. Toch zag hij ook mindere punten, met name in de tweede helft.

Van Gaal loofde het aanvalstrio dat hij tegen Denemarken op opgesteld. Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Memphis Depay zorgden voor snelheid, beweeglijkheid en verrassingen in de aanval. ,,Berghuis heeft de kwaliteiten om snelheid te brengen. Aan mij is het de taak om te zorgen dat hij die bal ook kan passen", zei Van Gaal bij de NOS.

Dat is de reden dat Bergwijn binnen de lijnen stond. De spits van Tottenham Hotspur scoorde twee keer, tot groot genoegen van de bondscoach. ,,Het is eigenlijk gek dat je een speler opstelt die niet speelt bij zijn club, maar Bergwijn heeft de vorige wedstrijden ook geleverd wat ik van hem vraag", legde Van Gaal uit. ,,Dat is ook de reden dat ik hem met Memphis en Nathan Aké heb gewisseld. Zij spelen weinig en ik wil ze het laatste kwartier niet laten meedoen omdat ze anders kapotgaan.”

Rentree Eriksen

De eerste helft kon Van Gaal bekoren ‘met een heel goede uitvoering’. ,,In de tweede helft was het verval te groot", zei de bondscoach, die dat toeschreef aan de invalbeurt van Christian Eriksen. ,,De middenvelders moeten daar iets mee doen, maar dat hebben ze niet gedaan. Zij moeten kijken waar het probleem ligt. Nu moest Matthijs (De Ligt, red.) erg ver doordekken en dat is niet altijd goed.”

Volledig scherm Matthijs de Ligt geeft Christian Eriksen een hand. © ANP

Optreden Flekken

Mark Flekken maakte tegen Denemarken zijn debuut. Bij het doelpunt van Jannik Vestergaard, de 2-1, kwam de keeper uit. Hij twijfelde en werd geklopt. Een fout? ,,Zo heb ik het niet direct gezien, moet ik eerlijk zeggen", antwoordde Van Gaal. ,,Ik denk niet dat hij er makkelijk bij kon, maar ik moet de beelden nog terugzien.”

Oefenduel met Duitsland

Dinsdag speelt Nederland opnieuw in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland. Of Van Gaal dan andere namen het veld instuurt? ,,Ik houd niet zo van wisselen behalve als het de spuitgaten uitloopt en ik er niet zo vrolijk van word", zei hij. ,,Maar we spelen wel twee wedstrijden in drie dagen tijd. Met deze intensiteit is het niet zo makkelijk.”

Bekijk hieronder de samenvatting van Nederland - Denemarken: