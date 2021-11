Louis van Gaal ziet oproep Van Dijk om Oranje te steunen de mist in gaan: ‘Het is wel triest’

PSV moet het enkele weken zien te stellen zonder Jordan Teze

Jordan Teze ligt er bijna drie weken uit bij PSV, zo is de verwachting na een aantal medische onderzoeken. De rechtsback was net bezig om zijn basisplek weer veilig te stellen en liep zondag in Sittard tegen een spierblessure aan. Vooral tegen FC Twente speelde hij zeer goed en daarna was trainer Roger Schmidt enthousiast over zijn progressie.

10 november