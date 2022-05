Ludieke actie leidt tot doodsbedreigingen voor Feyenoord-fan: ‘Dan ben je toch niet goed in je pannetje?’

Wat begon als een ludieke actie om Cyriel Dessers definitief Feyenoorder te maken, is ontaard in een bizarre soap. Initiatiefnemer Peter van Seventer staat inmiddels dagelijks in contact met de politie na diverse doodsbedreigingen die hij ontving.

Het begon nog als een onschuldig idee. Met twee treffers schoot Cyriel Dessers Feyenoord naar een 3-2 overwinning op Olympique Marseille, waarmee een plek in de finale van de Conference League binnen handbereik is. Reden voor Van Seventer om op het supportersforum Feyenoord Factory het idee te opperen om een inzamelingsactie te starten en zo een deel van de afkoopsom (vier miljoen euro, red.) bijeen te schrapen. ,,Al snel werd het een hele heisa en stroomden de donaties binnen. Dessers is gewoon echt een publiekslieveling geworden. Iedereen is dol op die jongen. Het is voor Feyenoord nu eens belangrijk om een goede spits te behouden. Dan kunnen ze volgend jaar écht serieus gaan meedoen om de titel.”

Daar was een groot deel van de achterban het mee eens. Vanaf dag één kwamen er ieder uur duizenden euro’s bij: de teller is inmiddels de 50.000 euro gepasseerd. Het binnenhalen van Dessers via een schenking bleek regeltechnisch echter niet toegestaan, waardoor Van Seventer nu van plan is het geld aan de goede doelen Support Casper en het Sophia Kinderziekenhuis te schenken. ,,Sinds maandagochtend krijg ik ineens doodsbedreigingen en dreigtelefoontjes. Weet je, ik ben ook maar een simpele jongen uit Den Haag die iets leuks wilde doen. Ik snap er niks van.”

Volledig scherm Cyriel Dessers was vorige week de grote man tegen Olympique Marseille. © Pro Shots / Kay int Veen

Waarom Van Seventer uit diverse hoeken bedreigd wordt, is voor hem een mysterie. ,,Dan ben je toch gewoon niet goed in je pannetje? Ik ben dit voor de lol begonnen, niet omdat ik lekker op vakantie naar Curaçao wil of zo. Dat heb ik de laatste dagen voorbij horen komen, pure onzin. Als je de bedenker van zo’n initiatief gaat bedreigen, dan ben je de club Feyenoord gewoon niet waard. Ga dan alsjeblieft lekker een andere ploeg supporten.”

Van Seventer laat zich niet van de wijs brengen en gaat vrolijk door met zijn actie. Waarschijnlijk voor het goede doel, maar stiekem hoopt hij alsnog iets te kunnen betekenen in de Dessers-deal. Van Seventer staat in contact met havenondernemer Dennis de Roo, die naar verluidt staat te trappelen om te investeren in de Rotterdamse club. ,,En dan hoop ik dat hij het bedrag van de crowdfunding ook op een of andere manier kan gebruiken. Die Dessers moeten we echt binnenhalen, we houden van die jongen. Het zou mooi zijn als de club nu ook eens naar de supporters luistert.”

