Ludovit Reis: FC Barcelona een jongensdroom die uitkomt

Van der Gragt is er eindelijk weer bij: ‘Mentaal was het zwaar’

11:25 Stefanie van der Gragt heeft bij FC Barcelona vrijwel het gehele seizoen geworsteld met blessures. Een kleine drie weken voor de start van het WK meldde de verdedigster zich echter fit en uitgerust bij de selectie van de Nederlandse voetbalsters. ,,Zo, het mocht even duren, maar gelukkig ben ik er weer'', zegt Van der Gragt met opluchting in haar stem. ,,In de aanloop naar het laatste EK was ik bijna het hele seizoen geblesseerd, maar toen pakten we wel de Europese titel. Laten we hopen dat het nu weer zo gaat.”