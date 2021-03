Luigi Bruins houdt het voor gezien: ‘Ga me op trainerscursus richten’

,,Ik beleef nog steeds veel plezier aan het voetballen, maar ik dacht de laatste tijd ook steeds vaker aan de dingen die ik nog meer wil gaan doen”, aldus Bruins op de website van Excelsior. ,,De trainerscursus UEFA A Jeugd is daarin heel belangrijk. Ik ben toegelaten om die cursus te gaan volgen en wil me daarom op de toekomst gaan richten. Het zal straks wat rustiger zijn op sportief gebied, maar dan zullen er vast genoeg leuke dingen op mijn pad komen.”

Bruins begon zijn loopbaan bij Excelsior, dat de talentvolle middenvelder veertien jaar geleden afstond aan stadgenoot Feyenoord. Later speelde Bruins nog voor Red Bull Salzburg en OGC Nice. In 2014 begon hij aan zijn derde periode bij Excelsior, dat in 2019 afdaalde naar de eerste divisie. Onlangs speelde Bruins zijn 250ste duel voor Excelsior, dat momenteel negende staat in de Keuken Kampioen Divisie.



Bruins werd in 2007 Europees kampioen met Jong Oranje. Met Feyenoord won hij in 2008 de KNVB-beker.