Luuk de Jong geniet van terugkeer in Sevilla, Jesús Navas looft PSV-spits: ‘Luuk is heel gevaarlijk’

Luuk de Jong keert met plezier terug in Sevilla, de stad waar hij van 2019 tot 2021 voetbalde. De spits neemt het donderdag met PSV in de tussenronde van de Europa League op tegen Sevilla FC. ,,Ik heb een mooie tijd gehad bij deze club. Er zijn nog best wat jongens die ik ken uit mijn tijd. Ook met de mensen die bij de club werken, had ik goed contact. Dat maakt het leuk en speciaal”, aldus De Jong.

De 32-jarige aanvaller werd in Sevilla direct herinnerd aan zijn twee doelpunten in de finale van de Europa League tegen Inter, in het seizoen 2019/2020. Sevilla won met 3-2. ,,Dat seizoen konden we vanwege het coronavirus veel wedstrijden niet met publiek spelen. De titel in de Europa League hebben we ook niet echt met de fans kunnen vieren, dat was wel jammer. Maar ik heb hier een fantastische tijd gehad, het klimaat is hier ook geweldig", aldus De Jong bij ESPN.

Voormalig ploeggenoot Jesús Navas heeft nog goede herinneringen aan De Jong: ,,Ik herinner me nog heel veel van Luuk de Jong. We hebben samen een heel mooi seizoen beleefd waarin we Sevilla's laatste titel behaalden. We speelden heel goed toen. Luuk is heel gevaarlijk die zijn hoofd erbij houdt", aldus de 37-jarige Spanjaard.

Ruud van Nistelrooij

PSV kan in Sevilla niet beschikken over Érick Gutiérrez. De Mexicaanse middenvelder bleef ziek in Eindhoven achter. ,,Dat hoorden we kort voor vertrek”, vertelde trainer Ruud van Nistelrooij. ,,Je wil zo lang mogelijk wachten met het besluit om iemand wel of niet mee te nemen, want we spelen morgenavond laat pas. In dit geval was dat geen optie.”

PSV behaalde in de laatste drie competitieduels 7 punten en plaatste zich voor de kwartfinales van de KNVB-beker. Het is daarom niet waarschijnlijk dat Van Nistelrooij veel omzettingen doet. ,,Het is belangrijk om vanuit eigen kracht te denken en te spelen, vanuit je eigen speelwijze”, zei hij.

De Jong vertelde op de persconferentie dat het goede gevoel bij PSV terugkeert. ,,We hebben na een mindere fase weer vertrouwen.”

