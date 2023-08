Luuk de Jong trots op PSV en zet deur voor Oranje weer op een kier: ‘Koeman kan me altijd bellen’

Luuk de Jong is blij met de prestatie van PSV tegen Rangers FC . Hij was andermaal belangrijk met het hoofd, waardoor zijn ploeg de Champions League in gaat. En hoewel hij eigenlijk is gestopt als international, heeft hij de deur naar Oranje nog niet helemaal dichtgegooid.

„Dit is waar iedereen binnen deze club naar snakte”, begon de euforische aanvoerder van PSV na afloop voor de camera van RTL 7. „Dat je dat op zo'n dominante manier bereikt, dat is heerlijk natuurlijk. Het begon wat slordig, maar daarna gingen we goed voetballen en maakten we de 1-0. Na de tweede treffer leek er niets meer aan de hand, maar zij maakten vanuit het niets de aansluitingstreffer. Dan denk je toch: het zal toch niet?”

Nog geen twee minuten later nam De Jong hoogstpersoonlijk die zorgen weg. Hij kopte de marge van twee goals terug op het scorebord. Toch wilde hij zichzelf niet als uitblinker aanwijzen. „Saibari was vooral fantastisch. De 3-1 was natuurlijk ook wel een heel belangrijke, want die was direct na hun treffer. Maar andere jongens waren ook fantastisch vandaag. Ik moet het team een compliment geven.”

Het is niet voor het eerst dit seizoen dat De Jong zijn kwaliteiten in de lucht tentoonstelt. Daardoor zou hij misschien ook wel een belangrijke rol voor het Nederlands elftal kunnen spelen. Hij heeft eigenlijk bedankt voor Oranje, maar zette de deur woensdagavond toch weer op een kier. „Ik heb daar een bewuste keuze in gemaakt, maar hij (Ronald Koeman, red.) kan me altijd bellen. We kunnen altijd even praten. Ik heb altijd goed contact met hem gehad. Zeg nooit ‘nooit’, het blijft voetbal.”

Saibari had kippenvel

Ook voor Ismael Saibari was het een fraaie avond. Hij speelde met de eerste twee treffers van het duel een cruciale rol. „Het was een heerlijke avond, met vijf goals en we hebben de Champions League bereikt. Daarnaast heb ik twee keer gescoord, dus ik ben blij dat ik het team heb kunnen helpen. Ik kreeg kippenvel van de fans die ons hielpen met hun gezang. Mooier dan mooi om dit met hen te vieren. Die laatste minuten waren prachtig. Eindelijk Champions League voor PSV.” Daarnaast had Saibari ook nog advies voor ploeggenoot Bakayoko, die in buitenlandse belangstelling staat. “Hij moet zeker blijven.”

Bosz opgelucht, maar ook kritisch

Na afloop kreeg trainer Peter Bosz de vraag of hij heeft genoten van de wedstrijd. „Als ik heerlijk ben, zit je niet altijd te genieten. Er waren fases in deze wedstrijd dat we het moeilijk hadden, dan is het even niet genieten.” Maar Bosz is wel heel blij met het resultaat. „Ik merkte het bij mijn komst: iedereen smachtte hiernaar. Ik vond ons vorige week al beter en nu win je met 5-1.”

PSV begon fel aan het duel, maar Bosz miste de rust. „We wilden fel beginnen, ze bij de strot grijpen. Het duurde echter even voordat we begonnen te voetballen. Ze hebben aanvallender gespeeld van vorige week in hun eigen stadion. Op dit niveau spelen, brengt veel lessen met zich mee. Geld, prestige, maar je meten met de top van Europa; daar word je pas echt beter van.”

