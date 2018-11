Luuk de Jong viert vanavond jubileum op Wembley

Tien jaar later is Wembley een fraai decor om een decennium profvoetbal te vieren. Maar belangrijker voor De Jong is natuurlijk dat hij en PSV er in het iconische stadion iets van bakken tegen Spurs. ,,En dat zal moeilijk zat worden, want ik vind Spurs het beste team waar we tegen gespeeld hebben in onze poule,’’ zegt De Jong.



,,Bij Barcelona is het individuele talent vaak beslissend. Je zag het in de eerste poulewedstrijd ook tegen ons. Messi die drie keer iets geniaals doet en zo voor drie doelpunten zorgt. Inter moest het op speeldag twee al meer van de teamprestatie hebben en Spurs was in de derde wedstrijd helemaal een ijzersterk collectief. Wij probeerden ze wel onder druk te krijgen in ons eigen stadion, maar ze speelden steeds gemakkelijk onder die druk uit. Ze zijn heel erg op elkaar ingespeeld.’’