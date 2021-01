Maakt Lucas Pratto de puzzel bij Feyenoord compleet?

Door Mikos Gouka



In de Kuip zijn ze het er over eens. De Argentijn Lucas Pratto zou inderdaad zomaar het ontbrekende puzzelstukje bij Feyenoord kunnen zijn. Dat verdient wel meteen al enige nuance. Trainer Dick Advocaat, technisch directeur Frank Arnesen en de directie van Feyenoord zaten vorige maand niet bij elkaar om te praten over de komst van een speler die zomaar even de landstitel naar Rotterdam zou brengen. Het gezelschap was realistisch toen de naam van Pratto viel. De Argentijn zal van Feyenoord normaal gesproken niet opeens een ware doelpuntenmachine maken die Ajax en PSV de hielen laat zien. Zijn komst is eerst en vooral een investering in de strijd om een ticket voor Europees voetbal, die een slijtageslag kan worden met AZ en Vitesse hijgend in de nek van de ploeg van Advocaat.